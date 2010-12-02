Жители Сумской области смогут пересекать границу не только пешком

Жители приграничных районов Сумской области Украины и Курской, Брянской областей Российской Федерации с сегодняшнего дня смогут еще в пяти местных пунктах пропуска пересекать государственную границу на собственных легковых автомобилях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА.

По его словам, автомобильное сообщение еще в пяти местных пунктах пропуска открыто, в частности, во исполнение договоренностей Президентов Украины и РФ об упрощении пограничных формальностей во время осуществления контроля в пунктах пропуска, создания комфортных условий для пересечения границы жителями приграничных областей Украины и России.

Следовательно, с 1 декабря 2010 года жители приграничных районов Украины и РФ смогут пересекать государственную границу не только пешком, но и на легковом автомобильном транспорте, мотоциклах и гужевых подводах, им принадлежащих, без груза в направлениях с. Владимировка (Украина) - с. Гордеевка (РФ) в местном пункте пропуска «Владимировка»; с. Кондратовка (Украина) - с. Елизаветовка (РФ) в пункте пропуска «Кондратовка»; с. Волфино (Украина) - с. Волфино (РФ) в пункте пропуска «Волфино» в Белопольском районе; с. Бояро -Лежачи (Украина) – с. Теткино (РФ) в пункте пропуска «Бояро-Лежачи» и с. Нововасильевка – с. Белая Березка в пункте пропуска «Нововасильевка».

«Сегодня на участке ответственности Сумского пограничного отряда в пределах Сумской области обустроены и функционируют 10 местных пунктов пропуска, в которых созданы все необходимые условия для пересечения границы жителями приграничья. В двух местных пунктах пропуска уже осуществляется пропуск и контроль легкового автомобильного транспорта жителей приграничных районов», - рассказал А.ШИШКА.

При этом он отметил, что в открытых для автомобильного сообщения местных пунктах пропуска государственную границу смогут пересекать только граждане Украины и Российской Федерации - жители Сумского, Белопольского, Путивльского, Середино-Будского, Кореневского, Глушковского и Трубчевского пограничных районов Украины и Российской Федерации на легковом автомобильном транспорте, мотоциклах и гужевом транспорте, им принадлежащем, без груза, при наличии документов.