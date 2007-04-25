Индекс Dow Jones впервые превысил 13000

Индекс Dow Jones в начале торгов 25 апреля впервые превысил 13000 пунктов. По данным Google Finance, достигнув примерно в 9.30 по нью-йоркскому времени отметки в 13036,99 пункта, он начал снижаться и упал ниже 13 тысяч в 10.08. Вместе с Dow Jones, сообщает Marketwatch, поднялись S&P 500 и Nasdaq.

Днем раньше, 24 апреля, индекс закрылся на отметке в 12953,94 пункта. Предыдущего рекордного значения в 12961,98 он достиг 20 апреля.

Причиной роста одного из основных биржевых индексов Соединенных Штатов стали позитивные макроэкономические данные, отмечает CNN Money. Правительство страны опубликовало отчет о числе заказов товаров длительного пользования, где отмечалось, что вместо прогнозируемых 2,5 процентов роста этот показатель увеличился на 3,4 процента.

Повлияла на настроения инвесторов и финансовая отчетность компаний. Так, выше ожидаемой оказалась выручка входящей в Dow Jones корпорации Boeing. Помогла росту индекса и компания Alcoa, чьи акции выросли на 6,5 процентов после заявления о намерении разобраться со своим упаковочным и потребительским бизнесами.

Индекс Dow Jones является самым известным фондовым индексом в мире и состоит из акций 30 компаний, торгующихся на Нью-йоркской фондовой бирже. Всего рост 25 апреля поддержали 24 из 30 компонентов индекса.

Лента.ру