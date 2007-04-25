Шулявский мост в результате пожара утратил 30% несущей способности

Мост через проспект Победы возле станции метро “Шулявская” сегодня утром открыли для проезда транспорта.

Как сообщает газета "Сегодня", перед открытием, т.е. сегодня ночью, были проведены испытания пострадавшей части путепровода. Их проводили специалисты "Госдор"НИИ". По информации КК "Киевавтодор", по результатам испытаний мост утратил 30% несущей способности, примерно столько же, как и при прошлом пожаре (летом этого года – УНИАН). Поэтому утром на эстакаде для проезда транспорта открыли по одной полосе в обе стороны. Установили ограничительные знаки, согласно которым, авто тяжелее 10 тонн должны ехать в объезд. С обеих сторон на въезде на мост стоят посты ГАИ, они следят за тем, чтобы «не проскакивали» большегрузы.

Так же в "Киевавтодоре" заверили, что в скором времени будет готов проект укрепления, тем более что подобную документацию они уже делали, и скоро приступят к установке подпорок. Все работы ориентировочно обойдутся в 3 млн. грн. бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля около 19.30 возле станции метро «Шулявская» в Киеве возник пожар. Ликвидирован он был в 21.09. Пожару была присвоена самая высокая степень сложности. В его тушении принимали участие 26 пожарных отделений. В целях безопасности проводилась эвакуация людей со станции метро. Огонь повредил около 800 квадратных метров торговых павильонов рынка «секонд-хенд», расположенного рядом с метро. Во время пожара часть Шулявского моста сильно пострадала от перегрева, в результате чего путепровод был закрыт.

По факту происшествия правоохранительными органами ведется следствие.