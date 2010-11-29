В киевском метро поезд «разорвался» на две части
16:44, 29 ноября 2010Общество
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Между «Левобережной» и «Гидропарком»
Сегодня на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена во время движения поезда произошло разъединение двух вагонов.
Как сообщили УНИАН в киевской милиции, инцидент произошел в 15.44 на перегоне между станциями «Левобережная» и «Гидропарк».
По имеющейся в милиции информации, разъединились второй и третий вагоны поезда. Пострадавших нет.
На месте инцидента работают ремонтные бригады метрополитена. Движение поездов на данном участке пока прекращено.
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