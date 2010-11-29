В киевском метро поезд «разорвался» на две части

Сегодня на Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена во время движения поезда произошло разъединение двух вагонов.

Как сообщили УНИАН в киевской милиции, инцидент произошел в 15.44 на перегоне между станциями «Левобережная» и «Гидропарк».

По имеющейся в милиции информации, разъединились второй и третий вагоны поезда. Пострадавших нет.

На месте инцидента работают ремонтные бригады метрополитена. Движение поездов на данном участке пока прекращено.