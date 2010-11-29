Евро на межбанке упало ниже отметки 10,5

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9605/7,9695, к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9710. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9615/7,9670 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2544/0,2548, к 12:00 сузился спрэд 0,2545/0,2546. К закрытию цены понизились до 0,2541/0,2542. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3300 (-0,1068).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3280/1,3282, а к 15:00 упали до 1,3158/1,3160. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5665/10,5810, к 12:00 цены ушли вниз 10,5410/10,5535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4600/10,4730.