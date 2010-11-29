Арестованного экс-мэра Новомосковска отпустили под подписку

Решением Апелляционного суда Днепропетровской области от 26 ноября экс-мэру Новомосковска Виктору ЛИТВИЩЕНКО, арестованному 30 сентября (когда он был действующим мэром) по подозрению в злоупотреблении властью, изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Об этом УНИАН сообщил начальник Центра общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей ЩЕРБАТОВ.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября В.ЛИТВИЩЕНКО был задержан работниками милиции в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой Днепропетровской области по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В.ЛИТВИЩЕНКО инкриминируется превышение власти (ч. 3 ст. 365) и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Экс-мэр Новомосковска подозревается в незаконной передаче на баланс одного из предприятий города 14 объектов недвижимости и уменьшении процентной ставки, что привело к снижению арендной платы за землю. Предварительный ущерб, нанесенный территориальной общине Новомосковска, составляет свыше 2 млн. грн.

В начале сентября В.ЛИТВИЩЕНКО официально заявил в печати о своем намерении баллотироваться на должность городского председателя Новомосковска на новый срок.

В.ЛИТВИЩЕНКО является членом Партии промышленников и предпринимателей.

Ранее в прокуратуре Днепропетровской области заявляли, что В.ЛИТВИЩЕНКО будут содержать под стражей до суда.