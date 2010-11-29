Тигипко: весь шум, который сейчас поднят, ничего не стоит

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает беспочвенными заявления некоторых политиков об увеличении безработицы в связи с введением в действие Налогового кодекса.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

"Никакого эффекта по увеличению безработицы это не даст", - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, упрощенная система для предпринимателей все равно остается, и кассовые аппараты предпринимателям с годовым оборотом реализации до 300 тыс.грн. не нужны.

"Мы знаем статистику, и 85% людей, которые до этого времени работали на упрощенной системе, имели объем реализации меньше 300 тыс.грн. Могут остаться без работы только те, кто занимался отмыванием средств. Но это и есть наша цель", - прибавил он.

С.ТИГИПКО убежден, что уже через три месяца, после введения в действие Кодекса, все увидят, что "весь шум, который сейчас поднят, ничего не стоит". "Все, как работали, так и будут работать", - прибавил вице-премьер-министр.