На Майдан отправляются 2 тысячи предпринимателей из Львовской области

Сегодня 2 тысячи предпринимателей из Львова, Дрогобыча, Стрыя, Сокаля, Самбора отправятся в Киев для участия во всеукраинской акции протеста, во время которой будут требовать от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА заветировать Налоговый кодекс.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил координатор акции протеста предпринимателей Львовской области Игорь ШАПОВАЛЕНКО.

«Нам практически заблокировали возможность выехать в Киев автобусами, поэтому мы сегодня отправляемся 1000-1200 человек железнодорожным транспортом, и около 800 представителей малого и среднего бизнеса области заявили о своем желании поехать собственным автотранспортом», - проинформировал И.ШАПОВАЛЕНКО.

Он также отметил, что предприниматели, «несмотря на обещания Администрации Президента, что ЯНУКОВИЧ наложит вето на кодекс, не верят этому и массово отправляются в Киев, чтобы завтра своим присутствием на Майдане заставить главу государства наложить вето».

Также завтра предприниматели намерены провести акцию протеста в центре Львова и возле помещения областной налоговой администрации.

Справка УНИАН. 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.

Документ вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса. Предприниматели требуют от Президента В.ЯНУКОВИЧА заветировать кодекс.

25 ноября первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА по результатам встречи с представителями предпринимателей заявила, что в ближайшие дни экспертная группа, созданная в Администрации Президента, подготовит анализ Налогового кодекса для В.ЯНУКОВИЧА, чтобы он смог принять решение по этому документу.

27 ноября В.ЯНУКОВИЧ посетил палаточный городок на Майдане, пообщался с предпринимателями и не исключил, что заветирует Налоговый кодекс.