Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) планирует сконцентрировать 100% акций киевского ЦУМа. Об этом в интервью еженедельнику "Фокус" заявил генеральный директор СКМ Олег ПОПОВ.

"Сначала мы вели переговоры с Валерием МАЗУРОМ (совладелец киевского ЦУМа) о партнерстве, но, в конце концов, договорились о том, что выкупим 100% акций", - сказал О.ПОПОВ.

По его словам, документы в Антимонопольный комитет Украины на получение разрешения на концентрацию уже поданы.

О.ПОПОВ также отметил, что "это очень интересная инвестиция для нашего направления недвижимости, и специалисты работают над определением будущего формата ЦУМа".

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

На сегодня СКМ является собственником 23% акций Киевского ЦУМа.