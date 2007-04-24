Умер правозащитник-шестидесятник Опанас Заливаха

Сегодня в Ивано-Франковске на 82-м году жизни умер известный правозащитник-шестидесятник, художник, побратим Вячеслава Чорновила Опанас ЗАЛИВАХА.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Ивано-Франковской облгосадминистрации, руководители области, интеллигенция и общественные деятели выразили соболезнования его семье.

О.ЗАЛИВАХА был одним из авторов уничтоженного Шевченковского витража в Киевском университете (1964 г.). О.ЗАЛИВАХА в 1966 году был осужден к заключению в лагере строгого режима по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. Срок он отбывал в Мордовии.

В 1995 году О.ЗАЛИВАХА был награжден Государственной премией Украины им. Тараса Шевченко.