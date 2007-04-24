Умер правозащитник-шестидесятник Опанас Заливаха
18:58, 24 апреля 2007Общество
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Побратиму Вячеслава Чорновила был 81 год
|Опанас Заливаха
Как сообщили УНИАН в управлении по делам прессы и информации Ивано-Франковской облгосадминистрации, руководители области, интеллигенция и общественные деятели выразили соболезнования его семье.
О.ЗАЛИВАХА был одним из авторов уничтоженного Шевченковского витража в Киевском университете (1964 г.). О.ЗАЛИВАХА в 1966 году был осужден к заключению в лагере строгого режима по обвинению в антисоветской пропаганде и агитации. Срок он отбывал в Мордовии.
В 1995 году О.ЗАЛИВАХА был награжден Государственной премией Украины им. Тараса Шевченко.
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