Золото на мировых биржах потеряло в цене

Золото снизилось в цене на мировых биржах драгоценных металлов на фоне перспектив укрепления доллара к евро и намерений Китая предпринять новые меры по сдерживанию инфляции в стране.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, декабрьский фьючерс на золото подешевел до 1373,0 доллара за тройскую унцию. Рекорд цены на золото был установлен на торгах 9 ноября 2010 года - 1420 доллара за унцию. С начала 2010 года золото подорожало на 29%.

Как отметил В.СКИДАН, небольшое укрепление доллара оказало давление на стоимость золота, в то время как снова вспыли опасения относительно распространения проблем суверенного долга. Ирландия в понедельник официально попросила о помощи у Евросоюза и Международного валютного фонда после того, как столкнулась с трудностями с погашением огромных обязательств по государственному долгу. Инвесторы опасаются, что долговые проблемы распространятся на другие страны-члены еврозоны, поставив под угрозу единую европейскую валюту.

По мнению эксперта, деноминированные в доллары цены на золото становятся более дорогими для трейдеров, использующих другие валюты, когда доллар укрепляется. Однако цены на золото вряд ли продемонстрируют значительное падение, так как сохраняются опасения относительно распространения проблем суверенного долга в Европе и напряженности на Корейском полуострове. «Напряженность в Корее и проблемы еврозоны будут оказывать поддержку ценам на золото, поэтому следует ждать, что любое падение будет незначительным и непродолжительным», - считает В.СКИДАН.