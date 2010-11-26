В Украине хуже всего с имущественными правами и правом на справедливый суд

Украина имеет трудности с внедрением Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Генерального секретариата Совета Европы в Украине Аке ПЕТЕРСОН во время выступления на международной конференции «Европейские стандарты профессиональной подготовки прокуроров и судей» в Киеве.

По его словам, с того времени, как Украина одобрила Конвенцию в 1997 году, информированность о демократических принципах и правах человека в стране возросла. Также А.ПЕТЕРСОН отметил, что украинские суды принимали участие во многих совместных проектах с Советом Европы.

«Однако, невзирая на это, Украина до сих пор сталкивается с трудностями имплементации Конвенции на национальном уровне», - отметил он. В частности, по мнению А.ПЕТЕРСОНА, особенно остро в стране стоит вопрос соблюдения имущественных прав и права на справедливый суд.

Справка УНИАН. Европейская конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод была подписана 4 ноября 1950 года в Риме десятью европейскими государствами. Конвенция не только установила определенный перечень прав и свобод человека, но и создала специальные учреждения, которые получили полномочия осуществлять контроль, в частности судебный, над соблюдением ее положений и рассматривать иски частных лиц к государству. За истекшее с тех пор время она многократно изменялась и дополнялась протоколами к ней.

Украина, вступив в Совет Европы, 9 ноября 1995 года подписала Конвенцию. После ее ратификации Верховной Радой 17 июля 1997 года, Украина признала для себя обязательной юрисдикцию Европейского Суда. В Украине был введен механизм гармонизации ее правовой системы с нормами и стандартами Совета Европы.