Губернатор: Голодомор – это беда не только украинского народа

Голодомор – это беда не только украинского народа, и мы ее признаём», - заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Анатолий БЛИЗНЮК на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН «Какие мероприятия будут проходить в области к приближающейся очередной дате Голодомора в Украине?», губернатор сказал: «Памятников не будем ставить – это 100%. Мы признаём, что это была беда, и она была не только в отношении украинского народа. И мы отметим это, как и положено, склонив головы, зажжем свечи, это все мы сделаем».

А.БЛИЗНЮК подчеркнул, что в вопрос о Голодоморе не нужно примешивать политику, и власти Донецкого региона никому не будут препятствовать отмечать эту скорбную дату.

«Никому и никак мы препятствовать не будем. Если кто-то на этом хочет делать политику, это неправильно. Мы понимаем, что это была беда, и мы, склонив голову, ее признаём», - заключил глава облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Ранее Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отдельным указом поручал правительству организовать и профинансировать мероприятия к этому Дню.

На сайте нынешнего Президента Укрины Виктора ЯНУКОВИЧА нет никаких распоряжений о проведении в стране мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов в 2010 году.