С экс-кандидата в мэры Херсона взяли подписку о невыезде

Прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего кандидата в мэры Херсона Сергея КИРИЧЕНКО и применила к нему санкцию в виде подписки о невыезде.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.

По его словам, соответствующая санкция к С.КИРИЧЕНКО была применена 22 ноября.

Также Ф.САМОЙЛЕНКО объяснил, что С.КИРИЧЕНКО вчера был задержан сотрудниками милиции и доставлен в суд, где отверг обвинения в свой адрес и обжаловал решение прокуратуры о возбуждении против него дела по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений).

"Судебные слушания по делу, вероятно, возобновятся в конце текущей недели", - сказал Ф.САМОЙЛЕНКО.

Из суда С.КИРИЧЕНКО был доставлен в прокуратуру, где следователь применил к нему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело против С.КИРИЧЕНКО было возбуждено прокуратурой за многочисленные публикации в херсонской газете "Вик" и радиопередачи на одноименной радиостанции, разжигающие, по версии следствия, межнациональную рознь.

Справка УНИАН. С.КИРИЧЕНКО в 1994 - 2002 г был народным депутатом Украины. В 2006 - 2010 возглавлял фракцию Блока Сергея Кириченко "Громадський контроль" в горсовете Херсона. На местных выборах в этом году баллотировался в мэры Херсона от Республиканской христианской партии.