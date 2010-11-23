Почему проекты Газпрома в 3-4 раза дороже европейских?

Российские оппозиционеры требуют объяснить завышенную в 3-4 раза стоимость газопроводов, реализуемых «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении оргкомитета Коалиции «За Россию без произвола и коррупции», которое подписали экс-премьер-министр РФ, лидер Народно-демократического союза Михаил КАСЬЯНОВ, экс-замминистра энергетики Владимир МИЛОВ, экс-вице-премьер министр Борис НЕМЦОВ и экс-депутат Госдумы Владимир РЫЖКОВ.

«Требуем от правительства Российской Федерации и Счетной палаты Российской Федерации немедленного проведения проверки расходования средств компанией «Газпром» на строительство газопроводов, которое обходится в 3-4 раза дороже, чем строительство аналогичных газопроводов в Европе, и опубликования результатов этой проверки», - говориться в заявлении.

Также отмечается, что размещенные в Интернете документы о крупномасштабном воровстве в государственной компании «Транснефть» являются “доказательством фактов крупномасштабной коррупции при попустительстве или под прикрытием высших должностных лиц государства”.

Российские оппозиционеры также требуют от Счетной палаты РФ снять все грифы с доклада о результатах проверки компании «Транснефть» и разместить его в полном объеме в открытом доступе на сайте Счетной палаты.

Кроме этого, выдвигаются требования создания парламентской комиссии по расследованию фактов, изложенных в докладе Счетной палаты. При этом большинство членов такой комиссии должны быть независимыми экспертами.

Как сообщалось, ранее в российских СМИ появилась информация о хищении 4 млрд. долл. при строительстве «Транснефтью» нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).

«Газпром» строит газопровод «Северный поток» и намерен построить «Южный поток», стоимость которых составляет около 7,4 и около 20 млрд. евро соответственно.