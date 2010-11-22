В палаточном городке на Майдане сформирована охрана

В палаточном городке на Майдане Незалежности в Киеве на ночь осталось до 300 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, остальных людей организаторы акции попросили по желанию или остаться, или прийти завтра утром.

Сейчас служба охраны, сформированная из участников акции, окружила палаточный городок, разбитый возле стелы Независимости.

Также из центральной части города отъехали автобусы с сотрудниками правоохранительных органов, за исключением 2-3-х, в которых, на всякий случай находятся бойцы спецподразделения «Беркут».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали акцию протеста против нового Налогового кодекса, принятого Верховной Радой на прошлой неделе. В сегодняшнем митинге принимали участие несколько тыс. человек.