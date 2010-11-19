Мошенница провела «денежную реформу» среди пенсионеров

В Козелецком районе Черниговской области женщина обокрала пенсионеров, рассказав о «денежной реформе».

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД в области, в Козелецком районе зафиксировано два аналогичных случая.

К 81-летнему местному жителю пожаловала женщина 35-40 лет. Она представилась контролером банка из Чернигова и сказала, что в государстве готовится денежная реформа, и скоро будут менять деньги. А поскольку дедушка достаточно преклонного возраста, то банк, заботясь о таких пожилых людях, отправил своих работников помочь им без проблем перейти на новые денежные купюры. Для этого лишь нужно переписать номера старых банкнот, а завтра уже привезут новые деньги. Дедушка отдал неизвестной свои сбережения – 2 тысячи гривень. Женщина переписала номера, а деньги заклеила в конверт и отдала хозяину, сказав, что завтра она приедет и привезет новые деньги. Когда же дедушка решил проверить содержание конверта, то оттуда высыпались лишь чистые бумажки.

Похожая ситуация произошла с 79-летней женщиной из села Пушкари Скрипчинского сельского совета Козелецкого района. Неизвестная женщина тоже представилась работником банка, что-то рассказывала о денежной реформе и предлагала переписать номера банкнот, а затем привезти новые деньги. В результате общения с незнакомкой из тайника хозяйки исчезло 16 тыс. грн.

Теперь черниговская милиция разыскивает злоумышленников. В очередной раз правоохранители обращаются к гражданам с призывом быть осмотрительными и не доверять незнакомцам, информацию относительно каких-либо социальных выплат и гуманитарной помощи проверять у социальных работников или опекунов.