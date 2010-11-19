На заводе «Авиакон» обнаружили 250-киллограмовую авиабомбу
09:57, 19 ноября 2010Общество
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Составляла значительную опасность
В Сумской области при проведении земляных работ на территории Конотопского авиационного ремонтного завода «Авиакон» найдена 250-киллограмовая авиабомба времен войны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По информации специалистов, эта фугасная авиабомба (ФАБ-250 немецкого производства) составляла значительную опасность для населения.
Сейчас местонахождение взрывчатки ограждено и охраняется сотрудниками милиции. Подана заявка на обезвреживание.
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