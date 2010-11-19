Вариантов украинской истории будет по числу государств-соседей

Украина планирует создавать совместные пособия по истории для учителей со многими соседними странами. Об этом заявил на пресс-конференции министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «мы будем создавать общие пособия по истории для учителей и с нашими соседями из России, и с нашими соседями из Турции».

Д.ТАБАЧНИК надеется, что украинское министерство в ближайшее время получит согласие Министерства образования Турции на подготовку такого пособия.

Также Д.ТАБАЧНИК сообщил, что подобное предложение направлено Польше. «Я считаю, что со всеми соседями нужно налаживать как можно более широкий межкультурный диалог», - сказал Д.ТАБАЧНИК, отметив, что наиболее благоприятным возрастом для этого является период учебы в старших классах.

Министр также отметил, что подготовка совместных пособий и учебников является общеевропейской тенденцией, которая поощряется и финансируется Советом Европы и Евросоюзом.