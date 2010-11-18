Милиция ищет порно в телефонах у школьников

В Закарпатской области правоохранительные органы проверяют содержание информации в мобильных телефонах учеников средних школ, ища там порнографические ролики.

По информации правоохранителей, на днях сотрудники уголовной милиции по делам детей в ходе отработки учебных заведений города Хуст обнаружили в мобильном телефоне 12-летнего ученика одной из школ города видеоролик порнографического характера, сообщает Zaxid.net.

Со слов самого школьника, это «кино» ему сбросил через Bluetooth другой школьник, на два года старше. Мобильный телефон изъят и направлен на исследование в экспертно-криминалистический центр при УМВД.