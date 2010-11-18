Королевская: самый большой налог в Украине - коррупционный

Самый большой налог в Украине - это коррупционный налог, заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в эфире «5 телеканала».

«В проекте Налогового кодекса сохраняется масса коррупционных возможностей, лазеек для оптимизации и налоговых ям. Они оттуда не убраны», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам народного депутата, самый большой налог, который лучше всего администрируется, и лучше всего собирается - это коррупционный налог. «Вот этот коррупционный налог уничтожает сегодня украинскую экономику», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Я бы поверила, что Налоговый кодекс направлен на борьбу с коррупцией, если бы под Верховной Радой стояли «олигархи с пустыми ведрами», теневые схемы которых этот кодекс закрывал бы. Ведь если идет латание налоговых ям, если рушатся коррупционные схемы, то на митинги должны были бы выйти основные коррупционеры, оптимизаторы. Тогда можно было бы сказать, что так называемая налоговая реформа направлена на то, чтобы изменить структуру экономики. А на самом деле стоит под Верховной Радой только малый и средний бизнес», - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что своими действиями власть оставила предпринимателям три варианта действий: либо уйти в тень, т.е. работать в условиях «оккупации»; либо продавать свои активы и перейти в «эмиграцию»; либо бороться за свои права и выходить на акции протеста.

По словам главы парламентского комитета, сегодня более 40% экономики Украины находится в тени. «Для того, чтобы увеличить доходы бюджета и улучшить уровень жизни людей, необходимо создать условия, при которых бизнесу будет выгоднее работать в легальном поле. До тех пор, пока у бизнеса будет возможность работать в тени – он будет туда уходить», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«За последний год в теневом сегменте работать стало намного выгоднее: никто не проверяет, никто не «кошмарит». Бизнесмен один раз «договорился», платит «коррупционный налог» и спокойно существует. Эту же систему пытаются сохранить в новом Налоговом кодексе», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.