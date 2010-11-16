Украинцы стали толерантнее относиться к иностранцам - исследование

За последние два года украинцы стали более толерантно относиться к иностранцам.

Об этом свидетельствуют данные исследования Киевского международного института социологии за 1994-2010 годы включительно, посвященные Международному дню толерантности, который отмечается 16 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе КМИС.

Как подчеркивается в сообщении, уровень ксенофобии в Украине постоянно рос с 1994 до 2008 года, но в 2009 и 2010 году наметились признаки некоторой стабилизации ситуации (уровень ксенофобии даже несколько снизился).

Самый высокий уровень толерантности населения Украины демонстрирует к трем этническим группам: украиноязычным украинцам (96% населения не против, чтобы они жили в Украине), русскоязычным украинцам (94%) и русским (85%), а также к белорусам (76%) и евреям (63%). Самый низкий уровень толерантности - к представителям черной расы (только 22% соглашаются, чтобы они жили в Украине). Также можно назвать еще 6 этнических групп, к которым уровень толерантности ниже 50%: немцы (38%), цыгане (37%), румыны (36%), канадцы (36%), американцы (35%), французы (33%).

Как отмечается в сообщении, существуют этнические группы, отношение украинцев к которым является достаточно стабильным. Так, например, уровень толерантности к русским за 16 лет изменялся не очень существенно. Наблюдалось ухудшение отношения лишь в 1996-1997 гг. Так же незначительные изменения происходили в отношении к русскоязычным украинцам, незначительное ухудшение было лишь в 1997 году.

В то же время в КМИС отметили, что есть такие национальные группы, к которым отношение украинцев изменялось резче. Например, очень нестабильное и постепенно ухудшается отношение к цыганам и афроамериканцам. Ухудшается также отношение к евреям – самый низкий уровень толерантности к этой этнической группе наблюдался в 2007 году.

В рамках исследования были проведены 18 опросов, репрезентативных для взрослого (18+) населения Украины, в каждом из них опрошено около 2000 респондентов. Уровень толерантности определяется по так называемой шкале социальной дистанции Богардуса: по каждой из 13 этнических групп (украинцев, румын, поляков и др.) респондентов спрашивали, соглашаются ли они, чтобы представители этой группы были членами их семей, если нет, то друзьями, соседями, коллегами, жителями Украины, гостями Украины, или вообще не пускали бы их в Украину.