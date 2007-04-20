Черновецкий: я увидел город, и с каждым днем вижу его все лучше

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает, что вместе со своей командой сделает Киев городом, в котором удобно будет жить простому человеку, который будет уверен в том, что в любой критической ситуации власть поможет ему всеми возможными способами.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО по случаю годовщины назначения его председателем Киевской городской государственной администрации.

“Прошел год, как я стал городским председателем Киева. Я благодарен вам за то, что вы доверили мне руководить городом”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, “с тех пор, как я стал мэром, многое в моем мировоззрении изменилось. Я увидел город, и с каждым днем вижу его все лучше. Все более четко вижу его проблемы и понимаю, какие серьезные задачи пришлось и придется решать столичной власти”.

Говоря о результатах своей работы, мэр, в частности, отметил, что были приобретены 129 единиц транспортного состава, создано почти 83 тыс. новых рабочих мест.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он набрал в свою команду “новых людей с совестью и честью, талантливых и смышленых. Они молодые, но быстро научились работать, думая не о себе, а о проблемах города”. “Мы сломали стереотип того, что у власти находятся чиновники, у которых полностью отсутствует какое-либо внимание к интересам простых людей”, - добавил мэр.

“Когда я стал главой Киева, некоторое положение вещей нуждалось в немедленном вмешательстве, радикальных изменениях, чтобы заставить городское хозяйство и аппарат работать на интересы города. Многим не понравились эти изменения, но время доказало их эффективность”, - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, киевской власти удалось повысить поступление в городской бюджет, что позволило городу тратить больше средств на социальные программы. “Мы выделили почти полмиллиарда гривен для постоянной ежемесячной помощи тем, кто нуждается в улучшении качества жизни. То есть, в Киеве впервые в истории Украины у бедных появилась фактически вторая зарплата”, - отметил он.

Мэр признает, что не все реформы проходят легко, но они необходимы для стабильного развития Киева. “Есть еще много начинаний, которыми я горжусь, и которые обязательно будут внедрены не только в Киеве, но и по всей Украине”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он заверяет, что “моя хозяйственно-административная деятельность в этом году уже будет иметь абсолютно четкие контуры в виде открытия разных социальных объектов. Я понимаю и чувствую, чего именно ждут от меня киевляне”.

Но, подчеркнул мэр, обращаясь к киевлянам, “для реализации всего этого, в первую очередь, мне нужна ваша поддержка”. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что воспринимает и предложение, и критику. “Я такой же киевлянин, как и вы. Живу с вами общими проблемами и понимаю, насколько важно, чтобы они были решены. Надеюсь и в дальнейшем на вашу поддержку”, говорится в обращении городского председателя.