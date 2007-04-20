Янукович обратился к силовикам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал правоохранительные органы представить правительству достоверную и открытую информацию о ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, с таким призывом В.ЯНУКОВИЧ обратился сегодня к руководству силовых и правоохранительных органов, открывая экстренное заседание Кабинета министров.

«Я хотел бы призвать быть открытыми, и чтобы та информация не была политизированной, а на 100% достоверной», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что главной целью правительства является достижение гражданского спокойствия в стране.

Премьер-министр также попросил всех членов правительства высказать свою точку зрения относительно порядка работы государственных предприятий и ведомств, а также стратегических предприятий.

«Мы должны обсудить, какие есть опасения, и сделать все, чтобы украинский народ мог спокойно провести выходные дни», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что правительство намерено обсудить порядок своей деятельности для обеспечения беспрерывного режима работы в течение всех выходных дней.