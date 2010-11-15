Силовики накрыли подпольное казино в помещении, принадлежащем депутату

Сотрудники налоговой милиции и СБУ разоблачили в Черновцах подпольное казино, которое работало в одном из развлекательных комплексов в центре города, принадлежавшему частному предпринимателю - депутату местного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления налоговой милиции ГНА в Черновицкой области Иван КОЛИЩУК.

По его словам, во время ночной проверки была задокументирована контрольная игра на девяти игральных столах, которые обслуживали девять крупье, кассир и администратор. Было обнаружено и изъято свыше 2 тыс. дол., свыше 800 евро, 45 тыс. грн., свыше 3200 фишек общей номинальной стоимостью 194 тыс. грн., а также 9 игральных столов, сервер, компьютерная техника, алкогольные напитки известных мировых брендов, лотерейные билеты, «черная» бухгалтерия и личные медицинские карточки неучтенного персонала.

Кроме этого, в кассе казино обнаружили свыше 70 тыс. грн. неоприходованных наличных денег. Общая стоимость изъятого составила 1 млн. 250 тыс. грн.

По данному факту продолжается проверка. Предварительно к владельцам заведения будут применены финансовые санкции. По словам И.КОЛИЩУКА, это может быть штраф в размере до 7 млн. грн. или же лишение свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело пока не возбуждали.

По информации, полученной УНИАН из неофициальных источников, помещение, в котором обнаружено подпольное казино, принадлежит депутату городского совета от БЮТ, но уже продолжительное время было в аренде у другого предпринимателя.