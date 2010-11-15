В ноябре подорожали хлеб, молочные продукты и овощи

За первую декаду ноября в Украине подорожал хлеб, молочные продукты и овощи. Такие данные приведены в переданной агентству УНИАН ежедекадной справке об изменении средних уровней цен на продукты питания в целом по Украине состоянием на 10 ноября 2010 года.

По данным мониторинга цен, состоянием на 10 ноября 2010 года, сравнительно с 30 октября т.г., средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб из муки высшего сорта – на 0,9% (с 4,37 до 4,41 грн. за 1 кг); муку высшего сорта – на 0,3% (с 3,18 до 3,19 грн. за 1 кг); вермишель – на 0,4% (с 4,83 до 4,85 грн. за 1 кг); крупу гречневую – 0,2% (с 11,14 до 11,16 грн. за 1 кг); крупу манную – 0,3% (с 3,88 до 3,89 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб из муки первого сорта (3,59 грн.), хлеб ржанопшеничный (3,53 грн.) и рис (8,56 грн. за 1 кг).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на молоко – на 0,5% (с 5,77 до 5,80 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (с 15,68 до 15,74 грн. за 1 кг); масло сливочное – 0,5% (с 46,55 до 46,76 грн. за 1 кг); говядину – 0,2% (с 37,51 до 37,57 грн. за 1 кг); свинину – 0,02% (с 40,35 до 40,36 грн. за 1 кг); сало – 0,6% (с 19,20 до 19,31 грн. за 1 кг); птицу (куры) – 0,2 % (с 18,72 до 18,75 грн. за 1 кг). Снизились цены на яйца (куриные) - 0,4% (с 6,85 до 6,82 грн. за 1 десяток) и не изменились на колбасы вареные первого сорта (28,48 грн. за 1 кг).

На сахар средний уровень цен в целом по Украине на указанную дату снизился на 0,2% (с 8,50 до 8,48 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,5% (с 11,02 до 11,08 грн. за 1 литр).

На овощную продукцию наблюдалось повышение средних уровней розничных цен на: картофель - 0,5% (с 4,16 до 4,18 грн. за 1 кг); капусту – 0,8% (с 3,60 до 3,63 грн. за 1 кг). По данным мониторинга цен, на потребительском рынке продуктов питания в аналогичном периоде 2009 года наблюдалось повышение розничных цен на: вермишель, крупу гречишную, крупу манную, колбасы вареные первого сорта, молоко, сметану, масло сливочное, сахар, масло подсолнечное, говядину, свинину, сало, яйца (куриные), картофель и капусту; снижение их уровня на морковь.