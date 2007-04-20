Народный депутат заявил, что милиция применила газ против него

Народный депутат от БЮТ Николай КОВЗЕЛЬ заявляет о нападении на него со стороны милиции, которое произошло сегодня возле здания Конституционного суда Украины.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

По словам Н.КОВЗЕЛЯ, он вместе с другими народными депутатами и группой пикетирующих от БЮТ, находясь под зданием КС, хотел изменить место расположения и перейти на другой участок улицы. Однако, по его словам, проход ей перегородили сотрудники ОМОН и стали зажимать их в круг. Н.КОВЗЕЛЬ сказал, что он вместе с группой других депутатов пытался прорваться сквозь кордон правоохранителей, однако в этот момент к нему сзади подбежал другой работник милиции и брызнул в него из газового баллончика.

После этого, по словам депутата, милиционер бросил баллончик и пытался убежать. Его пытались догнать другие депутаты из БЮТ, в частности депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.

Н.КОВЗЕЛЬ заявил, что он возмущен такими действиями милиции. По его словам, по требованию депутатов они даже не представляются. Депутат также рассказал, что после этого инцидента был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня Конституционный Суд Украины в полном составе продолжает рассмотрение представления 53 народных депутатов о соответствия Конституции Указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

Вокруг здания КС собралось, по оценкам работников правопорядка, до 10 тыс. сторонников как коалиции, так и оппозиции. Впрочем, они отделены друг от друга кордонами работников МВД, в том числе бойцов спецподразделения «Беркут», а также металлическими заборами, которые установлены вокруг здания КСУ.