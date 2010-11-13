На межбанке сохраняется чистый спрос на валюту

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует, что на межбанковском валютном рынке с начала ноября т.г. сохраняется чистый спрос на иностранную валюту при положительном сальдо ее поступления в страну.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«С начала ноября поступления средств по внешним заимствованиям и инвестициям превышали объемы их возвращения нерезидентам. Это способствовало поддержке положительного сальдо валютных поступлений. В то же время, на межбанковском рынке Украины сохранялся чистый спрос на иностранную валюту», - говорится в сообщении.

НБУ отмечает, что за указанный период он проводил интервенции как по продаже, так и по покупке иностранной валюты.

По данным регулятора, на протяжении последней недели наблюдалось укрепление гривни как на межбанковском, так и на наличном валютном рынках на 0,1%.

Официальный курс гривни к доллару США с начала месяца снизился на 0,12% - до 7,9207 грн/долл., а к российскому рублю - на 0,66%, до 2,596 грн/10 рублей. Относительно евро гривня укрепилась на 1,02% - до 10,8514 грн/евро.