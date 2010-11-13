Вокруг Малой оперы в Киеве нужна буферная зона

Депутат фракции БЮТ в Киевском городском совете, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ считает, что создание буферной зоны вокруг Малой оперы позволит осуществить ее реконструкцию и открыть заведение культуры.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

“Коммунальное театрально-зрелищное заведение «Киевская Малая Опера» не может полноценно начать свою деятельность из-за отсутствия 14 тыс. грн. - это равняется месячной зарплате одного высокопоставленного должностного лица КГГА, да и то не самого высокопоставленного. Соответствующая сумма необходима для определения охранной зоны вокруг памятника архитектуры - дома на ул. Дехтяревская, 5, где и находится Малая Опера”, - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Он объяснил, что после многих лет фактического простоя театра и невозможности полноценно реставрировать здание, где он должен располагаться, из-за волокиты с арендатором земельного участка, комиссией Киевсовета по вопросам культуры было найдено решение – оформить охранную зону заведения в соответствии с законом о памятниках архитектуры. “Остался один шаг - разработать документацию, которая стоит 14 тыс. грн, но таких денег нет ни в бюджете Театра, ни у ГУ культуры КГГА», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что это не впервые из-за определенных мелких недоразумений под угрозами оказываются заведения культуры. В свое время 14 тыс. грн. задолжал Музей-квартира Павла Тычины, за что его хотели выселить. Аналогичную сумму не находят для ремонта теплосети поблизости дома-музея Тараса Шевченко, который из-за отсутствия тепла может потерять коллекцию музея. И сегодня из-за подобной финансовой проблемы не может полноценно функционировать и Малая опера.

«Эта сумма - это копейки, учитывая бюджет города, но из-за их недостатка и из-за недостачи уничтожаются заведения культуры”, - отметил депутат.

А.БРИГИНЕЦ сообщил, что намерен направить обращение на имя руководства КГГА с требованием изыскать необходимые средства. Кроме того, он предлагает создать своеобразный “резервный культурный фонд” под патронатом профильного заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО, что позволило бы решать непредвиденные проблемы заведений культуры.

Руководитель комиссии по вопросам культуры отмечает, что помещение Малой оперы - это уникальный памятник архитектуры, в котором легендарная оперная певица Евгения Мирошниченко учредила культурное заведение «Киевскую малую оперу». В этом помещении в свое время пели Иван Козловский, Федор Шаляпин, Леонид Собинов и другие.

“Мы должны позаботиться о Малой Опере не только как о здании – памятнике архитектуры, но и как о памятнике культуры и своеобразном мемориале выдающейся певицы Евгении Мирошниченко, ее любимом детище”, - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Он убежден, что открытия Малой оперы давно ждут не только киевляне, но и высшее руководство государства, судя по их же заявлениям. В частности, депутат напомнил слова премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА во время творческого вечера памяти народной артистки Украины, Героя Украины Е.Мирошниченко: «Талант и мастерство Евгении Мирошниченко не утрачены, они живут в ее мечте – Малом оперном театре, который, убежден, в конечном итоге откроет свои двери перед зрителями».

А.БРИГИНЕЦ также обратил внимание на то, что для нормального функционирования «Киевской малой оперы», которой не хватает оркестровой ямы и соответствующего сценического комплекса, необходима дополнительная территория. Театру необходимо добавить 0,65 га, на которых можно было бы построить необходимое помещение.

“Но согласие на это нужно получить у ООО «Стройхолл», которое является арендатором данной территории и не уступает площадь. В случае создания охранной зоны вокруг достопримечательности указанные 0,65 га и другие соседние территории будут ограждены от застроек, которые могут мешать Малой Опере, а следовательно путь для реконструкции сооружения будет свободным”, - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Справка УНИАН. В июне 2004 года на заседании Киевсовета после принятия решения об открытии на Лукьяновский площади в Киеве театрально-зрелищного заведения “Киевская малая опера”, сообщалось, что здание, в котором планируется открыть культурное заведение, еще в начале XX века использовалось в качестве зрелищного социального объекта, где ставились оперы.

Планировалось, что Малая опера станет первым в столице театром оперного искусства для одаренной творческой молодежи города.

Открытие Малой оперы планировалось в 2007 году.

2 апреля 2007 года заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ заявил, что завершить реставрацию бывшего Клуба трамвайщиков по ул. Дегтяревской, 5-а, под Киевскую малую оперу предусматривается до 2009 года.