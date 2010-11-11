Цены на сахар могут подскочить почти на 20%

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует рост цен на сахар в стране на 5-18% в декабре 2010г. – январе 2011 г. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель правления НАСУ «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

«Мы прогнозируем, что 1-1,1 тыс. долл. за тонну, то есть 7,5-8,5 грн. за кг, будет отпускная цена», - сообщил Н.ЯРЧУК, отметив, что на сегодня отпуская цена сахара составляет 7,15-7,2 грн./кг. При этом, по данным ассоциации, себестоимость производства сахара в текущем сезоне высокая и достигает 6,5 грн./кг.

«Цена начнет расти после окончания переработки свеклы – в декабре-январе. Рост не будет резким, потому что играет роль то, что сейчас сезонное перепроизводство. Сахар производится 2 месяца, а реализуется на протяжении года. Сегодня его предложение выше, чем спрос, а через время будет выравниваться», - пояснил он.

При этом Н.ЯРЧУК отметил, что большую роль на внутренние цены на сахар оказывает мировой рынок. «Все будет зависеть от того, какая будет мировая цена, потому что в мире дефицит сахара чувствуется. Цена на мировом рынке постоянно растет, а это влияет на наш рынок, потому что мы зависим от мировой цены и цены на сахар-сырец. Все эти факторы говорят о том, что цена может быть стабильной, но высокой», - добавил Н.ЯРЧУК.

По его словам, в следующем году мировая цена на сырец будет диктовать цену на белый сахар на внутреннем рынке. «Сегодня 780 долл. стоит тонна сахара-сырца в Одессе, и мировые аналитики говорят, что она еще на 10% увеличится. Можно спрогнозировать, что сахар из сахара-сырца тоже будет по высокой цене», - отметил Н.ЯРЧУК.

Как сообщал УНИАН, «Укрцукор» снизил на 20% прогноз производства сахара из свеклы урожая 2010г. – до 1,6 млн. тонн. При этом, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году в Украине будет произведено 2 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года. Ранее министерство прогнозировало производство сахара в 2,1-2,2 млн. тонн.

При этом, по данным Государственного комитета статистики Украины, в Украине на 1 ноября т.г. урожай сахарной свеклы составил 11,7 млн. тонн. - это на 50,4% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

По прогнозам Министерства аграрной политики, сахарной свеклы в текущем году планируется собрать более 15 млн. тонн.

В 2009 году урожай в Украине сахарной свеклы составил 10 млн. тонн.