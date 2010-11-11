Психотропную смесь продавали под видом табака для кальяна
01:39, 11 ноября 2010Общество
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Сообщает киевское ГУ МВД
Сотрудники линейного управления охраны в Киевском метрополитене на станции метро «Лесная» задержали пятерых молодых людей, у которых были обнаружены психотропные вещества.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, смесь для курения молодые люди приобрели в киоске у входа в метро. Смесь для курения продавалась под видом табака для кальяна.
При осмотре киоска оперативники отдела по борьбе с незаконным обращением наркотиков изъяли 60 тюков смеси для курения. 0,3 г стоило 50 грн., а 3 г - 350 грн.
Изъятое отправлено на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр киевской милиции.
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