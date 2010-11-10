Презентован украинский учебник словацкого языка

Научные работники Ужгородского национального университета презентовали учебник по изучению словацкого языка и электронный вариант первого в Украине словацко-украинского словаря.

Как передает корреспондент УНИАН, во время презентации доцент кафедры словацкого языка УжНУ Ярослав ДЖОГАНИК отметил, что учебник был подготовлен и издан в рамках международного проекта «Словакия – Украина»: элиминация языковых барьеров» словацко-украинского института гуманитарных инициатив (г. Пряшев).

Этот проект, по словам Я.ДЖОГАНИКА, является составляющей гранта Фонда поддержки общественных инициатив, финансированного Норвежским финансовым механизмом и госбюджетом Словакии.

По словам завкафедры словацкой филологии УжНУ профессора Светланы ПАХОМОВОЙ, после выхода украинского учебника, на кафедру начали поступать обращения с просьбами о его русскоязычной версии. «В частности, Донецкий институт даже заявил о намерении начать изучение студентами словацкого языка, если в Украине появится учебник на русском языке», - уточнила С.ПАХОМОВА.

Тираж книги составляет 1000 экземпляров, к ней также добавляется DVD-диск с записями фонетических упражнений и учебными текстами. «Мы подбирали темы, связанные со словацко-украинскими взаимоотношениями, приобщили информацию об украинских деятелях, известных в Словакии, и наоборот. Кроме того, учебный материал лучше всего воспринимается тогда, когда он подан эмоционально, с хорошим настроением, даже шутками, поэтому пытались этого придерживаться в учебнике», - добавила С.ПАХОМОВА.

Кроме учебника, коллектив кафедры подготовил словарь, который теперь существует в электронном виде. В словарь вошли свыше 15 тысяч слов.