Киеву опять прикрутили газ

В АК «Киевэнерго» заявляют, что причиной снижения температуры горячей воды в домах киевлян стало ограничение давления газа в связи с долгом компании перед газовиками.

Об этом говорится в сообщении Департамента корпоративных коммуникаций АК «Киевэнерго».

«За последние дни значительно увеличилось количество обращений граждан в call-центр Киевэнерго по поводу снижения температуры горячей воды в квартирах. Причиной этого является снижение газовщиками давления газа на теплоэлектроцентралях Киевэнерго”, - отмечают в компании.

В распространенном ею сообщении объясняется, что из-за задолженности города в 860 млн. грн. по компенсации разницы между установленным тарифом и расходами на производство тепловой энергии, Киевэнерго не может своевременно и в полной мере рассчитаться с газовщиками за долг прошлого отопительного сезона.

“Недостаток газоснабжения также влияет на баланс производства электрической энергии компанией. Это является недопустимым с учетом того, что за так называемый «электрический газ» (топливо для производства электрической энергии) Киевэнерго не имеет долгов”, - отмечают в энергокомпании.

В Киевэнерго в очередной раз отмечают, что прибыль за 9 месяцев текущего года, которую компания получила за счет перечисления городом компенсации по разнице в тарифах “осталась только на бумаге, ведь в тот же день все средства Киевэнерго перечислила ДК «Газ Украины» на погашение долга за топливо”.

Также на предприятии напоминают, что в 2010 г. уровень оплаты Киевэнерго за потребленный газ составляет 80%. Но с началом отопительного сезона потребление топлива значительно увеличивается, и существующий долг быстро накапливается. К тому же остается 1,7 млрд. грн. долга потребителей за потребленные тепло и электроэнергию.

Между прочим, в компании отмечают, что при условии снижения давления газа, ЖЭКам поставляется меньшее количество гигакаллорий, и в соответствии с этим происходит расчет за тепловую энергию.

“Подчеркиваем также, что начисление и расчеты непосредственно с населением осуществляют жилищно-эксплуатационные организации, а не Киевэнерго. Таким образом, по поводу перечислений, в случае так называемого «недогрева» советуем обращаться непосредственно в жилищные организации”, - говорится в сообщении Киевэнерго.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября УМГ «Киевтрансгаз» начал снижать давление газа для теплоэлектроцентралей АК «Киевэнерго». Таким образом, давление газа по ТЭЦ-6 упало на 65,5%, по ТЭЦ-5 — на 57,5%.

На заседании сессии Киевсовета 4 ноября, где обсуждалась ситуация с началом отопительного сезона в столице, заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что Киев обязался погасить задолженность перед «Киевэнерго» по разнице в тарифах в течение недели. По его словам, первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ встретился с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО, и на этой встрече, по словам А.МАЗУРЧАКА, была достигнута договоренность, что давление газа в сетях Киева будет возобновлено. Вместо этого столица должна за неделю отдать «Киевэнерго» 500 млн. грн. долга за счет кредита банков, который позволит «Киевэнерго» осуществить свои расчеты с газопоставщиками.

Вместе с тем, по словам А.МАЗУРЧАКА, мэрия отказывается платить “Киевэнерго” разницу в тарифах, начиная с 1 августа этого года (нет решения НКРЭ о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве с 1 августа с.г. в связи с ростом цены на газ, который используется для производства тепла). Заместитель председателя КГГА объяснил, что мэрия решила лишь фиксировать разницу в тарифах и передавать эти данные в Министерство энергетики для покрытия из госбюджета.