Луганский суд обязал ТИК «поменять» победителя выборов мэра

Луганский окружной административный суд сегодня в 3 часа ночи вынес решение, которым обязал Луганску городскую территориальную избирательную комиссию внести изменения в итоговый протокол о результатах голосования за мэра города.

Об этом УНИАН сообщили в Гражданской сети «Опора», уточнив, что суд, в частности, обязал исправить данные голосования по трем избирательным участкам Луганска (№ 38, 39, 41).

В ТИК пока отказываются комментировать решение суда и рассказывать о своих дальнейших действиях, поскольку комиссия еще не получила сам текст решения, говорится в сообщении.

Как отмечают в “Опоре”, ранее прокуратура города, которая проводила проверку результатов волеизъявления на вышеуказанных участках, установила, что количество бюллетеней, заполненных за кандидата от КПУ Спиридона КИЛИНКАРОВА превышает цифру, записанную в итоговом протоколе голосования. После пересчета бюллетеней в присутствии работников прокуратуры выяснилось, что С.КИЛИНКАРОВ получил на 44 голоса больше, чем это было ранее зафиксировано в протоколах районной и городской избирательной комиссии.

Согласно последнему решению Луганской городской территориальной избирательной комиссии, С.КИЛИНКАРОВ отставал от своего конкурента – «регионала» Сергея КРАВЧЕНКО на 21 голос. Но если Октябрьская районная ТИК исполнит решение суда, то преимущество в 23 голоса будет уже у С.КИЛИНКАРОВА, и Луганской городской ТИК придется объявить мэром именно С.КИЛИНКАРОВА, отмечают в “Опоре”.

Кроме того, по данным “Опоры”, как установили следователи прокуратуры, на указанных участках были не только сфальсифицированы результаты голосования в протоколах, но и нарушено пломбирование на мешках с бюллетенями и подделаны подписи членов комиссий на протоколах.

Представители штаба С.КИЛИНКАРОВА связывают фальсификации итоговых документов с тем, что во время подсчета голосов на этих участках в стопку с бюллетенями за кандидата С.КРАВЧЕНКО члены комиссий клали бюллетени за других кандидатов. Поэтому подсчет состоялся с нарушениями и махинациями.