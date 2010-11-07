Несовершеннолетние избили мужчину и бросили умирать возле детсада

В Ровенской горотдел милиции поступило сообщение, что во дворах домов вблизи детского садика на ул. Макарова найден труп неизвестного мужчины.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя начальника управления уголовного розыска УМВС Украины в Ровенской области Тараса САБАНЮКА, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий было, в частности, установлено, что телесные повреждения, в результате чего наступила смерть, нанесли трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17лет. На данное время они задержаны.

А погибшим оказался 39-летний житель города Михаил, живший в одном доме с убийцами. Мужчина работал грузчиком на рынке.

Свидетели рассказывают, что к погибшему эти ребята и раньше цеплялись. Он употреблял спиртные напитки. Конфликтная ситуация разгорелась во дворе под подъездом, после чего подростки оттянули потерпевшего ближе к детскому саду.

По словам эксперта, у потерпевшего были сломаны 15 ребер.

Очевидцы жестокого издевательства видели, как один из ребят разгонялся и выскакивал на жертву. Когда потерпевшего был уже без сознания, его молодые люди оставили лежать на земле. Лишь на следующий день его обнаружили прохожие.