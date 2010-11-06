В парламент Крыма прошли 6 партий

Представители шести партий прошли в Верховную Раду Крыма из 37-ми политических сил, принимавших участие в выборах 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют постановления и протокол избирательной комиссии Крыма, обнародованные сегодня на ее официальном сайте.

В частности, на выборах в ВР Крыма победили Партия регионов, Коммунистическая партия, Народный рух Украины, "Союз", "Русское единство" и "Сильная Украина".

ПР получила в крымском парламенте 80 депутатских мест из 100 (48 мандатов достались ей по мажоритарной системе и 32 - по партийным спискам), «Союз» получил 5 мест (2 мандата по мажоритарке и 3 по партспискам), КПУ и Руху также досталось по 5 мест, «Русское единство» займет 3 места, «Сильная Украина» - 2.

В выборах в Крыму приняли участие почти 730 тыс. из 1 млн. 522 тыс. избирателей. Около 21,8 тыс. бюллетеней признаны недействительными.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма нового, шестого, созыва на первом заседании 16 ноября изберет председателей правительства и парламента автономной республики.