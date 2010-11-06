В Каменце-Подольском пересчет голосов показал первые несоответствия

В Каменце-Подольском во время пересчета голосов выявлены первые несоответствия

Хмельницкий. 6 ноября. УНИАН. В Каменце-Подольском Хмельницкой области во время пересчета голосов, отданных за кандидатов на должность городского председателя, обнаружены первые несоответствия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в городской территориальной избирательной комиссии.

В частности, в УИК №1 в нескольких бюллетенях в фамилии одного из кандидатов выявлена ошибка. Такие бюллетени являются фальшивыми, утверждают в ТИК.

Также в ТИК не исключают, что в случае существенных нарушений теризбирком обратится за помощью к правоохранительным органам.

Как сообщал УНИАН, вчера в Каменце-Подольском городская ТИК начала повторный пересчет голосов на выборах городского председателя. “В городскую ТИК обратилась Партия регионов, кандидат на должность городского председателя от “Сильной Украины” Михаил СИМАШКЕВИЧ и еще несколько партийных организаций с просьбой пересчитать голоса избирателей по кандидатам на должность городского председателя Каменца-Подольского. Прогнозирую, что этот процесс затянется еще на неделю”, - сказал председатель областной организации КИУ Юрий АНУФРИЕВ.