С такими зоопарками Украину в ЕС не возьмут

Руководители зоопарков Украины просят правительство и премьер-министр Николая АЗАРОВА пересмотреть систему финансирования их учреждений.

Об этом сообщил сегодня директор Николаевского зоопарка Владимир ТОПЧИЙ на брифинге, посвященном совещанию руководителей зоопарков Украины, которое состоялось в Киеве.

На совещании и брифинге были руководители шести из семи существующих зоопарков государственного значения: Киевского – Алексей ТОЛСТОУХОВ; Черкасского – Евгений ВАН; Ровенского – Олег ПАВЛЮК; Одесского – Юрий КУЧЕРЕНКО; Харьковского – Алексей ГРИГОРЬЕВ. Не смог принять участие в мероприятии лишь руководитель зоопарка Мены (Черниговская область), который, по объяснению А.ТОЛСТОУХОВА, не смог приехать в Киев из-за начатой в зоопарке проверки.

“Мы сегодня подготовили обращение к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с тем, чтобы зоопаркам было уделено определенное внимание... Если мы хотим стать членами Европейского сообщества и быть в объединении зоопарков Европы, мы должны привести зоопарки в соответствующий порядок. При том финансировании, которое сейчас существует, это сделать очень проблематично”, - сказал В.ТОПЧИЙ.

Он привел пример: “Когда Польша вступала в Евросоюз, одна из проблем, стоявших перед Польшей, из-за которой ее могли не принять в ЕС, это было состояние польских зоопарков”.

По объяснению В.ТОПЧИЯ, согласно законодательству, зоопарки общенационального значения должны финансироваться из государственного бюджета, но эта норма закона не выполняется. “Зоопарки являются коммунальной собственностью, и нам говорят, пусть города содержат эти зоопарки. Но наши города не могут в полном объеме финансировать зоопарки, и отсюда все наши проблемы”, - отметил руководитель Николаевского зоопарка.

Он отметил низкую заработную плату работников украинских зоопарков, а также неудовлетворительное состояние объектов зоопарков, в которые многие годы почти не вкладывались средства.

«На одном энтузиазме работников долго наши зоопарки не протянут. Все здания и сооружения зоопарка нуждаются в очень серьезном ремонте, обновлении. И тот уровень содержания животных, который есть у нас, он очень далек от того уровня, который обеспечивают зоопарки Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов. Поэтому мы собрались и пытаемся вместе найти какие-то пути решения стоящих перед нами проблем», - сказал В.ТОПЧИЙ.

Основная цель обращения к правительству, подчеркнул он, - обратить внимание на эту ситуацию и добиться того, чтобы в будущем году зоопаркам Украины было уделено более серьезное внимание в финансировании.

Директора зоопарков сообщили также о своем решении создать Украинскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. “Это мировая практика, и для того, чтобы войти в мировое сообщество зоопарков и аквариумов, необходимо создать такую Ассоциацию, с одной стороны, с другой – для того, чтобы продвигать и лоббировать наши интересы, не личные - за каждым из нас стоят животные, то есть их интересы. Каждый по одиночке может это делать в рамках своих возможностей, а вместе, как говорится, “и батька легче бить”, - отметил Ю.КУЧЕРЕНКО.

В.ТОПЧИЙ сообщил, что устав этой Ассоциации уже наработан, и сейчас он находится на изучении у юристов.