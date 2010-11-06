В США выросло число рабочих мест
04:14, 06 ноября 2010Общество
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Данные Министерства труда
Статистика занятости в США впервые за 4 месяца показала существенный рост числа рабочих мест, сообщает Би-би-си.
В опубликованном в пятницу докладе Министерства труда США отмечается, что в октябре в Америке было создано более 150 тысяч рабочих мест.
Вместе с тем, в документе указывается, что уровень безработицы в стране остается высоким – 9,6%.
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