В США выросло число рабочих мест

Статистика занятости в США впервые за 4 месяца показала существенный рост числа рабочих мест, сообщает Би-би-си.

В опубликованном в пятницу докладе Министерства труда США отмечается, что в октябре в Америке было создано более 150 тысяч рабочих мест.

Вместе с тем, в документе указывается, что уровень безработицы в стране остается высоким – 9,6%.