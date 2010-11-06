"Энергоатом" решил взять кредит

НАЭК «Энергоатом» привлек у дочерней компании российского «Альфа-Банка» – Amsterdam Trade Bank N. V. 35 млн. долл. на закупку ядерного топлива.

Об этом сказано в письме президента «Энергоатома» Юрия НЕДАШКОВСКОГО к министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО от 1 ноября т.г., копией которого располагает УНИАН.

Согласно документу, кредит привлечен в октябре т.г. по итогам открытых торгов.

Срок привлечения кредита – 2 года под ставку 6% годовых с ежегодной комиссией 3%. Займ привлечен с целью финансирования закупки ядерного топлива.

В своем письме Ю.НЕДАШКОВСКИЙ отмечает, что, несмотря на формальное завершение тендерной процедуры, компания не может открыть финансирование в банке из-за отсутствия согласования привлечения такого кредита со стороны Министерства финансов Украины.

«Минфин не согласовывает получение кредита в связи с отсутствием утвержденного финансового плана НАЭК «Энергоатом» на 2010 год», – сказано в письме.

Президент НАЭК отмечает, что несогласование привлечения кредита ставит под угрозу выполнение компанией своих обязательств по ранее привлеченным кредитам, а также по оплате поставок ядерного топлива российской топливной компанией «ТВЭЛ».

В письме, в частности, сообщается, что по состоянию на 28 октября т.г. «Энергоатом» имеет задолженность перед «ТВЭЛ» за уже поставленное ядерное топливо в размере 76,6 млн. долл. Кроме того, у НАЭК в конце года возникают обязательства по погашению кредитов перед АКБ «Киев» в размере 189,2 млн. грн. (срок погашения – ноябрь), перед ОАО «Ощадбанк» – 434 млн. грн. (декабрь), а также перед АО «Дочерний банк «Сбербанка России» – 30 млн. долл. (ноябрь-декабрь) и 15 млн. долл. (январь 2011 года).

«Компания будет нести убытки в размере 1,75 млн. долл. в год в случае пролонгации вышеуказанных кредитов за счет пользования кредитами по более высоким ставкам», – отмечает Ю.НЕДАШКОВСКИЙ.

В связи с этим президент «Энергоатома» просит министра топлива и энергетики обратиться в Кабинет Министров Украины для предоставления на уровне правительства поручения Минфину согласовать привлечение «Энергоатомом» кредита у Amsterdam Trade Bank.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Амстердамский торговый банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank N. V.) – дочерний банк «Альфа-Банка». Предоставляет как универсальные, так и ориентированные на клиента услуги в области экспортно-импортного и проектного финансирования, инвестиций и международных расчетов.