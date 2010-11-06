Министр: купим 300 тысяч тонн сахара

Цена сахара в Украине будет стабильной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, Аграрный фонд уже приступил к закупке первого транша сахара – 100 тыс. тонн.

«Вы видите, что ценовая политика, закупочная цена во время массового производства снизилась, и мы как государство купим около 300 тыс. тонн сахара в Аграрный фонд для того, чтобы в случае повышения цены сахара на внутреннем рынке государство могло своевременно выйти с интервенцией», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, Минагрополитики снизило прогноз производства сахара в 2010 году на 5% – до 2 млн. тонн против ранее прогнозируемых 2,1-2,2 млн. тонн.