Янукович назначил Головатого руководить укреплением демократии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 1015/2010 “О Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права”.

Как отмечается в обнародованном на сайте главы государства документе, Комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права образована как консультативно-совещательный орган “с целью объединения усилий органов государственной власти, политических партий, общественных организаций, других институтов гражданского общества в деле укрепления демократии и утверждения верховенства права и в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины”.

Этим указом Сергей ГОЛОВАТЫЙ назначен председателем Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права.

Председателю Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права поручено подать в установленном порядке в месячный срок предложения относительно персонального состава Комиссии.