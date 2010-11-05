Упавшее дерево отправило в больницу пятерых школьников и учительницу
Пострадавшие - в Немировской райбольнице
В Немирове Винницкой области в результате падения дерева на территории санатория «Авангард» госпитализирован пять учеников 4-го класса и их учительница.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.
Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку, где именно в это время, согласно расписанию, гуляли 20 учеников 4-го класса из группы продленного дня школы № 2 Немирова. Падая, дерево травмировало 5 учеников и учительницу.
Пострадавшие доставлены в Немировскую районную клиническую больницу с травмами разной степени: 9-летняя девочка и 9-летний мальчик получили ушиб правого коленного сустава, 10-летняя девочка – ушиб поперечного отдела позвоночника и левого предплечья, 9-летний мальчик – ушиб правого сустава руки и ноги, еще один 9-летний мальчик – закрытую черепно-мозговую травму.
21-летняя учительница получила повреждение позвоночника и перелом поперечного отдела позвоночника.