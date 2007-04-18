Милиция получила от Цушко еще 10 суток усиленного режима

14:41, 18 апреля 2007
Общество
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Об этом сообщил начальник Главного штаба МВД

МилицияМилиция будет нести охрану общественного порядка в усиленном режиме в Киеве еще 10 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Главного штаба МВД Украины Сергей ПОПКОВ.

По его словам, это предусмотрено соответствующим приказом министра внутренних дел Василия ЦУШКО в связи с политическими акциями. «Для того, чтобы обеспечить качественный порядок», - сказал С.ПОПКОВ.

При этом он отметил, что сегодня истекает срок несения охраны порядка сотрудниками милиции в усиленном режиме, который длился 15 суток, по всей территории Украины.

 

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