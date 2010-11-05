Эксперт: новый Налоговый кодекс обвалит экономику страны за полгода

Малый и средний бизнес устраивает действующая налоговая система.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВi, об этом в эфире канала заявил руководитель Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности Александр ДАНИЛЮК, комментируя многотысячные акции протеста по всей Украине против принятия нового Налогового кодекса.

"В действительности, сегодня всех (представителей малого и среднего бизнеса - УНИАН) устроит сохранение статус-кво. Всех устроит та система, которая была", - сказал А.ДАНИЛЮК.

Он подчеркнул, что принятие разработанного Кабмином проекта Налогового кодекса не будет способствовать улучшению налоговой системы и призвал власть не вносить в нее изменений.

«То, что нынешняя власть называет реформами, таковым не является. Тогда, по крайней мере, не трогайте те либеральные сдвиги, которые сделаны с 1998 года по 2010 год. Никаких надежд на то, что они (власть - УНИАН) смогут сделать что-то хорошее, нет», - отметил эксперт.

Он считает, что принятие нового Налогового кодекса приведет к обвалу украинской экономики окончательно в первом квартале 2011 года.

Кроме того, подчеркнул А.ДАНИЛЮК, принятие Налогового кодекса в нынешних условиях является незаконным, поскольку не должно происходить менее чем за полгода до начала нового бюджетного года. По мнению эксперта, это противоречит и Бюджетному кодексу, и действующему налоговому законодательству, а также и предлагаемому новому Налоговому кодексу.