Украина на 69-м месте по индексу человеческого развития

Обнародован ежегодный доклад ООН по развитию человеческого потенциала.

В представленном рейтинге стран по индексу развития человеческого потенциала (Human Development Index, HDI) Украина занимает 69-е место (в рейтинге-2009 было 85-е). Перед ней стоят Албания, Россия, Казахстан, Азербайджан и Босния. За ней - Иран, Македония, Маврикий, Бразилия и Грузия.

Всего в рейтинг вошли 169 государств.

В первой пятерке лидеров рейтинга Норвегия, Австралия, Новая Зеландия, США и Ирландия. Замыкают рейтинг почти 40 африканских стран.

При подсчёте HDI учитываются три вида показателей: cредняя продолжительность предстоящей жизни при рождении (оценивает долголетие); уровень грамотности взрослого населения страны и совокупная доля учащихся; уровень жизни, оценённый через ВВП на душу населения при паритете покупательной способности.