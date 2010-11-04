Результаты выборов в Комсомольске

В Комсомольске Полтавской области мэром города переизбран Сергей СУПРУН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Комсомольска.

По их информации, он набрал 62,48% голосов избирателей.

«Игорь ПАВЛЕНКО получил 7,1%, Анатолий МОШЕНЕЦ – 3,4%, Алексей ИГНАТОВ – 2,7%. В то же время не поддержали ни одного кандидата 24,2% избирателей. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые проходили 31 октября в Комсомольске, признаны на заседании Комсомольской городской избирательной комиссии состоявшимися», – отмечают в пресс-службе.

По их информации, на выборах в Комсомольский горсовет Партия регионов получила 35,45%, СПУ – 25,94%, КПУ – 6,61%, ВО «Батькивщина» – 5,37%, «Фронт Змін» – 4,53%. Депутатские мандаты будут распределяться согласно квоте.