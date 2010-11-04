Завтра в Украине - до 14° тепла

5 ноября в Украине возможен небольшой дождь, днем до 14° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в стране будет облачно с прояснениями. В южной части и большинстве центральных областей без существенных осадков; на остальной территории небольшой, ночью на севере умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, в южной части 15-19°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

В Киеве ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.