Лукаш рассказала о своем ”поединке” с Турчиновым и Губским

Заместитель министра кабинета министров Елена Лукаш заявляет, что намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности депутатов, которые мешали участникам судебного заседания и судьям попасть в Конституционный суд.

Об этом Лукаш сообщила журналистам в среду.

По ее словам, ее лично не пускали депутаты от БЮТ Александр Турчинов и Богдан Губский, и "нашеукраинец" Руслан Князевич, но там были и другие депутаты.

Она отметила, что все это зафиксировано в фото и видеоматериалах.

Также Лукаш высказала мнение, что "было бы хорошо обсудить эту ситуацию во время заседания Верховной Рады".

Со своей стороны представитель президента в КС Владимир Шаповал рассказал, что он тоже со сложностью "прорывался на работу", но при этом "лично не видел, как депутаты мешали кому-то пройти".

Украинская правда