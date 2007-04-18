Лукаш рассказала о своем ”поединке” с Турчиновым и Губским
Представитель Кабмина заявит в Генпрокуратуру
Заместитель министра кабинета министров Елена Лукаш заявляет, что намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности депутатов, которые мешали участникам судебного заседания и судьям попасть в Конституционный суд.
Об этом Лукаш сообщила журналистам в среду.
По ее словам, ее лично не пускали депутаты от БЮТ Александр Турчинов и Богдан Губский, и "нашеукраинец" Руслан Князевич, но там были и другие депутаты.
Она отметила, что все это зафиксировано в фото и видеоматериалах.
Также Лукаш высказала мнение, что "было бы хорошо обсудить эту ситуацию во время заседания Верховной Рады".
Со своей стороны представитель президента в КС Владимир Шаповал рассказал, что он тоже со сложностью "прорывался на работу", но при этом "лично не видел, как депутаты мешали кому-то пройти".