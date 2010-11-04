Янукович: будем готовить будущих офицеров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что учебные заведения наподобие Луганского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Молодой гвардии, будут открываться также в других регионах нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью журналистам в Луганске.

Глава государства сообщил, что вскоре подпишет поручение, согласно которому в Луганском лицее продолжится реконструкция и строительство корпусов.

«Мы будем готовить будущих офицеров для Вооруженных Сил, МВД, МЧС и тому подобное», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент подчеркнул, что приоритетное право вступления в этот лицей будут иметь дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, школ-интернатов. Учиться в заведении, по его словам, будут иметь возможность дети из всех регионов Украины.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил коллектив преподавателей, офицеров, энтузиастов, которые в сложное для государства время смогли сберечь и развивать это учебное заведение.